Amritpal Singh: कहां है अमृतपाल? ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद भी नहीं मिल रहा सुराग, NRI पत्नी और मां से पंजाब पुलिस ने की पूछताछ

जालंधर के एसएसपी स्वर्णदीप सिंह ने कहा कि अमृतपाल सिंह दारापुर गांव में बाइक छोड़कर कथित तौर पर फिल्लौर की ओर भाग गया था।

अमृतसर जिले के गांव जल्लूपुर खेड़ा में वारिस पंजाब डी प्रमुख अमृतपाल सिंह का आवास। (Photo- PTI)

Amritpal Singh: वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने फरारी के छठे दिन भी अधिकारियों को चकमा देना जारी रखा हुआ है। पंजाब पुलिस ने बुधवार को उस मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया जिसे वह कथित तौर पर भागने के लिए इस्तेमाल करता था। अमृतपाल सिंह के संगठन को मिली बड़ी रकम के बारे में पुलिस ने उसकी एनआरआई पत्नी किरणदीप कौर और मां से अमृतसर स्थित पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा जाकर पूछताछ की। इंटरनेट के जरिए करीब आए थे किरणदीप और अमृतपाल एक महिला डीएसपी सहित दो अधिकारियों के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने बुधवार दोपहर जल्लुपुर खेड़ा गांव में अमृतपाल की पत्नी और उसकी मां से उनके घर पर पूछताछ की। उसका नाम कथित तौर पर अमृतपाल की गतिविधियों और समूह वारिस पंजाब दे के लिए विदेशी स्रोतों से मिली रकम के संबंध में सामने आया था। अमृतपाल ने फरवरी में यूके में रहने वाली किरणदीप से शादी की थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि दोनों इंटरनेट पर दोस्त बन गए और बाद में उनकी विचारधारा से जुड़े। शादी के बाद किरणदीप कौर भी नहीं गई अपने गांव इंडियन एक्सप्रेस बुधवार को जालंधर के पास स्थित किरणदीप के पैतृक गाँव कुल्लर गया था और उसके परिवार के घर को बंद पाया था। पड़ोसियों ने कहा कि उसका परिवार काफी समय पहले ब्रिटेन चला गया था और शायद ही कभी गांव आया हो। उन्होंने बताया कि अमृतपाल कभी इस गांव नहीं आया और किरणदीप भी शादी के बाद अपने पुश्तैनी घर नहीं गई। जालंधर में चश्मदीदों ने दी अमृतपाल के कपड़े-हुलिए की जानकारी जालंधर के एसएसपी स्वर्णदीप सिंह ने कहा कि अमृतपाल सिंह दारापुर गांव में बाइक छोड़कर कथित तौर पर फिल्लौर की ओर भाग गया था। पुलिस ने कहा कि जिस बाइक पर वह भागा था वह जालंधर में एक नहर के पास मिली थी। जालंधर के नांगल अम्बियन गांव के ग्रामीणों ने कहा कि फरारी के दौरान अमृतपाल ने कथित तौर पर पश्चिमी पोशाक पहन रखी थी। उन्होंने कहा कि वह दोपहर 3 बजे से पहले तक वहीं रहा था। Also Read Amritpal Singh Update: गुरुद्वारे में बदले थे अमृतपाल ने कपड़े, बाइक पर बैठ हुआ फरार बुधवार को जालंधर जिले के शाहकोट पुलिस स्टेशन ने नंगल अंबियन गांव के ग्रंथी रंजीत सिंह के बयान के आधार पर अमृतपाल के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया। अमृतपाल ने कथित तौर पर वहीं के गुरुद्वारे में अपने कपड़े बदले थे। पुलिस को कैसे चकमा देकर फरार हुआ अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस के मुताबिक अमृतपाल सिंह और उसके संगठन वारिस पंजाब दे के खिलाफ शनिवार को पुलिस कार्रवाई शुरू करने के बाद अमृतपाल अपना वाहन बदलकर पुलिस को चकमा देने में सफल रहा। पुलिस ने कहा है कि वह शुरुआत में एक मर्सिडीज में था, लेकिन पुलिस कार्रवाई के दौरान एक मारुति ब्रेज़ा एसयूवी में देखा गया। Amritpal Singh Case: Punjab Police ने 7 New Photos जारी की | Video देखें मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक तस्वीर सामने आई जिसमें काले बाइक पर एक शख्स अमृतपाल के पीछे बैठा दिख रहा था। वह गुलाबी पगड़ी और काले चश्मे पहने बाइक पर सवार था। यह दिखाता है कि उसने पुलिस को धोखा देने के लिए अपना रूप बदलने की कोशिश की थी।

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram