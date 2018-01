तेलंगाना: वार्डन ने बच्चों को उल्टा खड़ा कर डंडे से पीटा

सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद हर किसी के रौंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो में एक शख्स सजा के नाम पर दो बच्चों को उल्टा खड़ा करके उन्हें डंडे से पीटता हुआ दिख रहा है। यह घटना तेलंगाना के एक एससी हॉस्टल की है। यहां वार्डन ने बच्चों को सजा देने के नाम पर उन्हें हाथ और सिर के बल उल्टा खड़ा करवाया और डंडे से पिटाई की। वीडियो में दो बच्चे दीवार के सहारे उल्टे खड़े दिख रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि जब एक बच्चा थक गया तब उसने अपने पैर नीचे कर लिए, जिस पर वार्डन को इतना गुस्सा आया कि उसने डंडे से बच्चे की पिटाई कर दी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वीडियो तेलंगाना के जहीराबाद के एससी हॉस्टल की है। रिपोर्ट्स हैं कि कक्षा में अनियमित होने के कारण सातवीं कक्षा के बच्चों को सजा दी जा रही थी। वार्डन की पहचान एस यदायह (S Yadaiah) के नाम से हुई है। वीडियो सामने आने के बाद भी अभी तक पुलिस ने वार्डन के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया है। वहीं वार्डन ने भी अभी तक इस मामले पर कोई राय नहीं दी है। यह वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

Shocking!!! Two students thrashed by hostel warden in SC Hostel Sangareddy district #Telangana as punishment. Activists to approach HRC after video goes Viral. pic.twitter.com/ZBz4LKo2As

— SAKSHI KHANNA (@tweetsakshi) January 8, 2018