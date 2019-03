कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को हुए आतंकी हमले को दुर्घटना बताकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा, ‘‘दिग्विजय सिंह बताएं कि राजीव गांधी की हत्या एक आतंकी घटना थी या एक दुर्घटना थी?’’ वहीं, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी दिग्विजय के बयान पर कहा कि कांग्रेस को क्या हो गया है? देश की जनभावना से एकदम उल्टी बात करते हैं।

केंद्र पर लगातार निशाना साध रहे दिग्विजय : भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बाद दिग्विजय लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक ट्वीट करके लिखा, “पुलवामा ‘दुर्घटना’ के बाद हमारी वायु सेना द्वारा की गई Air Strike पर कुछ विदेशी मीडिया में संदेह जता रहे हैं, जिससे हमारी भारत सरकार की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिह्न लग रहा है।” इसके बाद केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने दिग्विजय पर पलटवार करते हुए कहा, “मैं बड़े सम्मान के साथ दिग्विजय सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि क्या राजीव गांधी की हत्या एक आतंकी घटना थी या दुर्घटना थी?”

#WATCH Union minister VK Singh on Congress leader Digvijaya Singh terming #Pulwama terrorist attack an “accident”,says, "With due respect, I would like to ask Digvijaya Singh Ji, was Rajiv Gandhi's assassination an accident or a terror incident?" pic.twitter.com/Sm1blc2Gjj

— ANI (@ANI) March 5, 2019