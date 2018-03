वीके शशिकला के पति नटराजन मरुथप्पा का निधन

वीके शशिकला के पति नटराजन मरुथप्पा का मंगलवार (20 मार्च) देर रात को चेन्नई में निधन हो गया। 76 वर्षीय नटराजन के निधन की वजह उनके शरीर के कई अंगों का काम न करना बताई जा रही है। वह पिछले कई दिनों फेफड़ों के गंभीर संक्रमण के चलते चेन्नई के ग्लेनीग्लेस ग्लोबल अस्पताल में भर्ती थे। जहां उनका इलाज किया जा रहा था। अधिकारियों के मुताबिक उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नटराजन को काफी समय से फेफड़ों के गंभीर संक्रमण की शिकायत थी। वह पहले भी कई बार अस्पताल में भर्ती हुए थे। उन्हें 16 मार्च को चेन्नई के ग्लेनीगल्स ग्लोबल हेल्थ सिटी में भर्ती कराया गया था। उनके संक्रमण की गंभीर स्थिति के मद्देनजर उन्हें आईसीयू में दाखिल किया गया था और जहां वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे।

नटराजन को इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उस वक्त उनके लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी की गई थी। हालांकि उस वक्त सफल ऑपरेशन के बाद पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी।

VK Sasikala's husband Natarajan Maruthappa passes away at the age of 76 due to multiple organ failure: Gleneagles Global Health City, Chennai. (File Pic) pic.twitter.com/vgYL1GT3rB

