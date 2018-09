दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा लखनऊ के विवेक तिवारी हत्याकांड को सांप्रदायिक एंगल दिए जाने पर मृतक की पत्नी ने उन्हें फटकार लगाई है। सीएम केजरीवाल ने मृतक के परिवार से सहानुभूति रखते हुए ट्वीट कर सांत्वना जताई थी लेकिन इसमें उन्होंने हिंदू जैसे शब्द का प्रयोग कर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेताओं पर निशाना साधा था और उन्हें रेपिस्ट तक करार दिया था। केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा था, ”विवेक तिवारी तो हिंदू था? फिर उसको इन्होंने क्यों मारा? भाजपा के नेता पूरे देश में हिंदू लड़कियों का रेप करते घूमते हैं? अपनी आंखों से पर्दा हटाइए। भाजपा हिंदुओं की हितैषी नहीं है। सत्ता पाने के लिए अगर इन्हें सारे हिंदुओं का कत्ल करना पड़े तो ये दो मिनट नहीं सोचेंगे।” केजरीवाल के इस ट्वीट पर जब पत्रकारों ने सवाल किया तो मृतक की पत्नी ने कहा, ”किसी ने सवाल किया था कि वो जातिवाद पर बात कर रहे हैं तो मैंने कहा केजरीवाल जी इतने सिंसेयर आदमी होकर के ऐसी कैसे बात कर सकते हैं, बस मुझे सपोर्ट की जरूरत थी, ये जातिवाद को कोई मामला नहीं है, हर चीज को जातिवाद से नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि मोदी जी की सरकार नें जातिवाद को कभी बढ़ावा नहीं मिला है, हर वर्ग का हर तबके का ध्यान रखा गया है, यही.. इस बात का ध्यान सारी… जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं… सबको ध्यान रखना चाहिए।”

इससे पहले मृतक की पत्नी ने यह भी स्वीकार किया कि केजरीवाल ने उन्हें मदद के आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा, ”उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी मदद की जरूरत हो तो हम तैयार हैं, हमें बताइयेगा, हमारा पूरा सहयोग है आपके साथ है।” सीएम केजरीवाल इस मामले पर ट्विटर पर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक और ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, ”एक बेगुनाह हिन्दू को दिनदहाड़े गोली मार दी। उनके हत्यारे से थाने में बिठा कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हो। आपका मंत्री उनको अपराधी घोषित करता है। उनके लिए जब हम न्याय मांगते हैं तो भाजपा वाले कहते हैं हमारी ओछी सोच है?”

Vivek Tiwari's wife slams Kejriwal for playing his dirty politics over Death.

Says this has nothing to with Hindu-Muslim or caste. There's no such discrimination under Modi govt. pic.twitter.com/3qxNeLxiRT

