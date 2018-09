लखनऊ के विवेक तिवारी हत्याकांड मामले की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने शुरू कर दी है। रविवार (30 सितंबर) को लखनऊ आईजी सुजीत पांडेय की अगुवाई में बनाई गई एसआईटी ने मौका-ए-वारदात पर पहुंच कर जांच शुरू की। रविवार को ही लखनऊ में विवेक तिवारी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार के बाद उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। एएनआई की खबर के मुताबिक डिप्टी सीएम ने कहा, ”सरकार इस घटना से दुखी है और परिवार के साथ खड़ी है। भविष्य में फिर से ऐसी घटना न हो यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जा रहे हैं। दोषियों को हम कठोरता से दंड देंगे।” एडीजी लखनऊ राजीव कृष्ण ने कहा, ”यह गंभीर घटना है। कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसी घटना फिर से न हो।”

Uttar Pradesh Deputy CM KP Maurya visited family of #VivekTiwari in Lucknow, he said, "The govt is saddened by the incident&stands with the family. Immediate steps are being taken to ensure similar incident does not occur in the future. We will severely punish those responsible." pic.twitter.com/FhUXwWgdvj

