आदिवासी युवक की हत्या पर ट्वीट कर बुरे फंसे वीरेंद्र सहवाग, मांगनी पड़ी माफी

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग एक दलित युवक की हत्या पर ट्विट कर सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रहे हैं। यहां तक की ट्विटर यूजर्स ट्रोल किए जाने पर सहवाग को दोबारा ट्विट कर माफी मांगनी पड़ी है। उन्होंने अपने ट्विट में माफी मांगते हुए कहा कि ‘यह मेरी गलती है कि मैंने इस जुर्म में शामिल बाकी आरोपियों के नाम नहीं लिखे, मैं इस बात के लिए माफी मांगता हूं, लेकिन मेरा ट्विट सांप्रदायिक नहीं था। हत्यारे धर्म को विभाजित करते हैं लेकिन हिंसक मानसिकता से एकजुट होते हैं। वहां शांति हो सकती है।’

दरअसल अट्टापड़ी इलाके में रहने वाले 27 साल के मधु नाम के आदिवासी युवक को स्थानीय लोगों ने चोरी के आरोप में हाथ-पैर बांधकर खूब पीटा। इसके बाद उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में सात लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें मनु दोमाधरन, जोनाथन जोसफ आदि का नाम भी शामिल है। इस घटना की निंदा करने के लिए क्रिकेटर वीरेंदर सहवाग ने शनिवार (24 फरवरी) को ट्वीट किया, लेकिन वह लोगों को पसंद नहीं आ आया। लोगों का कहना है कि सहवाग इस मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं।

Non acceptance of a fault is itself a 2nd fault.I apologise I missed out on more names involved in this crime bcoz of incomplete info & sincerely apologise 4 it but the tweet is not communal at all.Killers r divided by religion but united by a violent mentality. May there b peace https://t.co/2ucRSInc96 — Virender Sehwag (@virendersehwag) February 24, 2018

सहवाह ने ट्विट करते हुए लिखा था कि ‘मधु ने सिर्फ एक किलो चावल चुराया था। इसपर उबेद, हुसैन और अब्दुल की भीड़ ने उस गरीब आदिवासी को मार डाला। यह एक सभ्य समाज के लिए कलंक की तरह है। मुझे इस बात पर शर्म आती है कि ऐसा होने पर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा।’ सहवाग के इस ट्वीट में एक ही समुदाय के तीन ओरोपियों का नाम लिखा गया है जबकि केरल पुलिस ने इस आरोप में जिन लोगों को नामजद किया है जिसमें अन्य संप्रदायों के लोग भी शामिल हैं।

सहवाग के इस ट्विट के बाद कई यूजर्स ने सहवाग पर इस मामले को धार्मिक रंग देने का आरोप लगाया। लोग उन्हें सलाह दे रहे हैं कि वे इस घटना को धार्मिक रंग न दें। कई यूजर्स को यह बात पसंद नहीं आई कि सहवाग ने केवल खास धर्म के आरोपियों के नाम ही बताए, जबकि भीड़ में अन्य लोग भी शामिल थे। इसी बात को लेकर लोगों ने पूर्व क्रिकेटर को घेरना शुरू कर दिया। हालांकि काफी ट्रोल होने के बाद वीरेंद्र सहवाग ने अब अपने ट्विट में आधी जानकारी देने के लिए माफी मांग ली है।

Thanks for cherry picking Muslim names, Sehwag! In your blind rush to make it communal, you missed the names of Manu and Mathachan in the mob. Kerala isn't your cowbelt. And it's so good of a cricketer like you to speak on this but how did you miss the lynching in your cowshed? https://t.co/aY2vFE4zGb — Sankar Das (@mallucomrade) February 24, 2018

Full story – It was a mob of more than 10 people. Murali, Manu and Mathachan are the names of some of the others in the mob. But thanks for posting this. Your dog-whistling has been duly noted and I hope you get rewarded for it.

And please don't spread lies. — omprakash chaudhary (@MatwaOmprakash) February 24, 2018

Thanks for cherry picking Muslim names, Sehwag! In your blind rush to make it communal, you missed the names of Manu and Mathachan in the mob. Kerala isn't your cowbelt. And it's so good of a cricketer like you to speak on this but how did you miss the lynching in your cowshed? https://t.co/aY2vFE4zGb — Sankar Das (@mallucomrade) February 24, 2018

The only reason , you have mentioned the names today is becoz all of them are muslims, otherwise i dont feel there was any such need to mention , Alas u never mentioned the names of hindus who lynched hundreds of humans . PS : I aso condemn the act — Touseef Lone (@ToxicTouseef) February 24, 2018

और कितना नीचे गिरोगे सहवाग ? मधु को मारने वाली भीड़ में सिर्फ ये 3 मुसलमान ही नही थे, बल्कि हिन्दू और ईसाई भी शामिल थे, कुल 10 से ज्यादा लोग थे किंतु आपको सिर्फ 3 ही नाम दिखाई दिये?

शायद इसी चमचागिरी की वजह से आपको भाजपा से टिकट मिलेगाhttps://t.co/AfSLvrHPRA — Vinod Dua (@_VinodDua) February 24, 2018

"The saffron mundu" .. muslims dont wear these mundu in kerala.. and please don't mix religion in this tragedy 🙁 pic.twitter.com/3OI0qhgduN — Rashid (@rash5053) February 24, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App