सड़क पर बेलगाम रफ्तार, नशे की हालत में ड्राइविंग और यातायात नियमों की अवहेलना के चलते दुर्घटनाओं के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई तरह की घटनाओं के चौंकाने वाले वीडियो फुटेज हर दिन सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक वीडियो ट्विटर पर सामने आया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बताए जा रहे इस वीडियो में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने चौराहे पर एक साथ कई लोगों को टक्कर मारी। इस भीषण टक्कर में अब तक दो लोगों की मौत होने की खबर मिली है, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाए जाने की खबर है।

रविवार शाम का है मामलाः सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक यह घटना रविवार (21 जुलाई) की शाम को करीब साढ़े 7 बजे की है। हालांकि घटनास्थल के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है।

Another video of Road Accident. an over speeding car hit motorists/Pedestrians in Navi Mumbai. 2 killed and 4 severely injured. Pls Don’t Drive Rashly. #DriveSafe Follow #RoadSafety #SaferRoads pic.twitter.com/OLNVKKTCSW

— Jitender Sharma (@capt_ivane) July 22, 2019