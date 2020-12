मुंबई में दिन दहाड़े युवक को घेर चाकूबाजी करने लगा बदमाश, तमाशबीन बनी पब्लिक; देखें वीडियो

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक बदमाश ने दिन दहाड़े रास्ते से जा रहे एक शख्स पर हमला बोल दिया। मामला कुर्ला रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज का है। शनिवार को हुए इस हमले का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया है। इसमें दिख रहा है कि हमलावार खुलेआम युवक पर चाकू से हमला कर रहा है और फुटओवर ब्रिज पर मौजूद लोग तमाशा देख रहे हैं।

फुटेज में देखा जा सकता है कि हमलावर बुरे तरीके एक शख्स के पीछे पड़ गया। हालांकि, शख्स हमलावर के इस हमले से खुद को बचाने में कामयाब रहता है। इस मामले को लेकर पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘हमलावर द्वारा पैसे लुटने के प्रयास से हमला नहीं किया गया था। यह केवल गंभीर चोट या मौत के घाट उतारने के इरादे से किया गया हमला था।’

वहीं एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले में घायल युवक का नाम फैयाज नेमपुरवाला है। वह बैंक से तीन लाख रुपये निकालकर अपने घर जा रहा था, इसी दौरान एक शख्स ने रास्ते में उसके ऊपर हमला करके रुपये भरा बैग लूटने का प्रयास किया। हमले के बाद फैजान की हालत गंभीर है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। घटना का वीडियो प्लैटफॉर्म नंबर 6 और 8 को जोड़ने वाले फुटओवर ब्रिज का है।

#WATCH | Man survives knife attack, on a pedestrian bridge in the Kurla area in Mumbai, Maharashtra (28.11.2020)

“There was no attempt by the attacker to appropriate any money. It only seems to be an attack with an intent to cause grievous injury or death,” says a police officer pic.twitter.com/xjhOEjQPuB

— ANI (@ANI) December 2, 2020