देश में इस समय लोगों में वीडियो ऐप टिक-टॉक (Tik Tok) को लेकर काफी दीवानगी देखी जा रही है। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हुआ है उसे देख हर कोई हैरान है। दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स टिक-टॉक वीडियो शूट करने के लिए दिल्ली पुलिस की गाड़ी का इस्तेमाल किया। उसने पुलिस की कथित पीसीआर गाड़ी पर चढ़कर शर्ट उतारकर पुश-अप्स लगाए। इस दौरान बैकग्रॉउंड म्यूजिक के लिए हरियाणवी गाने बज रहे थे।

Save driving, anyone? @dtptraffic . @DelhiPolice Official vehicle is used to perform stunt and make #tiktokindia video. pic.twitter.com/H9ZCp6RTJS

— Saurabh Trivedi (@saurabh3vedi) June 26, 2019