पंजाब कांग्रेस में रविवार रात को काफी उथल-पुथल वाले हालात तब बन गए जब सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो गया। इस वायरल लेटर में पार्टी के वरिष्ठ नेता और गुरदासपुर से सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की बात लिखी गई थी।

रविवार को ही लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पंजाब कांग्रेस के पांच बड़े नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक कर रहे थे। इन नेताओं में सुखजिंदर सिंह रंधावा के अलावा पंजाब कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, लोकसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा और विजय इंदर सिंगला मौजूद थे।

राजनीतिक विवाद पैदा करने की कोशिश

सोशल मीडिया पर लेटर के वायरल होते ही रंधावा के समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ऐसा लगा कि पार्टी हाई कमान ने नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रंधावा के नाम का ऐलान कर दिया है। लेकिन रंधावा तुरंत सामने आए और उन्होंने इस लेटर को पूरी तरह फर्जी बताया। उन्होंने कहा कि लोगों को गुमराह करने और बेवजह राजनीतिक विवाद पैदा करने के मकसद से इस लेटर को बनाया गया और वायरल किया गया।

पंजाब पुलिस के डीजीपी को लिखा पत्र

रंधावा ने अपने ऑफिशियल X हैंडल पर बताया कि उन्होंने इस संबंध में पंजाब पुलिस के डीजीपी को पत्र लिखा है और कहा है कि तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने पंजाब पुलिस से ऐसा करने वालों की पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह का पत्र वायरल करना न सिर्फ उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला है बल्कि आम लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गुमराह करने की एक सोची-समझी साजिश भी है।

रंधावा ने इस मामले में साइबर जांच की मांग की है।

ਅੱਜ ਮੈਂ @DGPPunjabPolice ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਅਲੀ AICC ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।



ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ… pic.twitter.com/LYgGNP1zw5 — Sukhjinder Singh Randhawa (@Sukhjinder_INC) June 21, 2026

संगठन में फेरबदल की चर्चा

पिछले काफी दिनों से इस तरह की चर्चा चल रही है कि कांग्रेस पंजाब के नेतृत्व में बदलाव कर सकती है। पंजाब में अगले कुछ महीनों के भीतर विधानसभा के चुनाव होने हैं और कांग्रेस राज्य में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी को हटाकर सत्ता में आने के लिए पूरा जोर लगा रही है।

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आम आदमी पार्टी, कांग्रेस एवं शिरोमणि अकाली दल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की चंडीगढ़ इकाई के अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा ने “पंजाबी विरोधी” टिप्पणी की और समुदाय का अपमान किया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।