हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हुआ जिसमें एक लड़की स्कूल ड्रेस में घोड़ा दौड़ाते नजर आ रही थी। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर छात्रा की जमकर तारीफ की जा रही है। बता दें कि वीडियो केरल का है और छात्रा का नाम है कृष्णा।

जानें क्यों सड़कों पर दौड़ाया घोड़ा: कृष्णा ने न्यूज एजेंसी ANI को बातचीत में बताया- ‘मेरा एक दोस्त घोड़ा दौड़ाता है और उसके कहना है कि ये लड़कियों के लिए आसान नहीं होता है। उसने मुझसे कहा कि ये सिर्फ झांसी की रानी जैसी वीरांगनाओं के लिए पॉसीबल था। ऐसे में यह बात मेरे दिल को छू गई और मैंने सोचा कि एक आम लड़की क्यों नहीं घोड़ा दौड़ा सकती। इसके बाद मैंने घोड़ा चलाना सीखा। वहीं मेरे पिता ने मुझे एक सफेद घोड़ा भी गिफ्ट किया। बस यहीं सोच कर मैं घोड़ा लेकर सड़कों पर निकल पड़ी।’

#WATCH: Krishna who was seen riding horse to her exams, says, “One of my friend said that riding horse isn’t that easy & it’s not possible for a girl to do that. He said it’s only possible for women like “Jhansi Ki Rani”. So I thought why can’t a normal girl ride a horse”.#Kerala pic.twitter.com/aBtt25G2ND

— ANI (@ANI) April 9, 2019