Bangalore Violence News Live Updates: पुलिस फायरिंग में तीन की मौत, 60 पुलिसकर्मी जख्मी, राज्य में अलर्ट जारी

बेंगलुरु में हिंसा की तस्वीरों के बीच एक वीडियो वायरल हुआ है जहां एक मंदिर को बचाने के लिए कुछ युवकों ने ह्यूमन चेन बनाया है। सोशल मीडिया पर इन लोगों की खूब तारीफ हो रही है। इसी वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने कहा है कि जो लोग दोषी हैं उन्हें ना बख्शा जाए लेकिन बेंगलुरु में जो कुछ ऐसा भी हुआ है जिसे देखा जाना चाहिए।

MUSLIMS FORM HUMAN CHAIN TO PREVENT MOB FROM ATTACKING TEMPLEIn a display of communal harmony amid #bangaloreriots, a group of Muslims formed a human chain around a temple to prevent the unruly mob from attacking it. #Bengalururiots #pulakeshinagar #djhalli #kghalli #naveen pic.twitter.com/nG2UhBfP82