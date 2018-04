आजमगढ़: फेसबुक पर पैगम्बर मोहम्मद के लिए लिखे अपशब्द, जमकर हुआ बवाल

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले फेसबुक पोस्ट के कारण शनिवार को जमकर बवाल हो गया। आजमगढ़ के सरायमीर कस्बे में एक युवक ने फेसबुक पर पैगम्बर मोहम्मद के लिए अपशब्द लिखे थे, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। धार्मिक पोस्ट से गुस्साए लोगों के समूह ने सरायमीर थाने के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की, इतना ही नहीं उग्र भीड़ ने थाने में आग लगाने की कोशिश भी की।

पुलिस चौकी के सामने लोगों का प्रदर्शन इतना ज्यादा हिंसक हो गया था कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस छोड़नी पड़ी। इसके अलावा पूरे सरायमीर में भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। लोगों द्वारा मांग की जा रही थी कि फेसबुक पर पोस्ट लिखने वाले युवक पर रासुका और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। पहले तो पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उग्र भीड़ ने पुलिस की बातों को नजरअंदाज करते हुए जमकर पत्थरबाजी की। लोगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ गई। बहुत कोशिशों के बाद दोपहर तक पुलिस किसी तरह कस्बे की स्थिति को कंट्रोल कर सकी। वहीं समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक फेसबुक पर पोस्ट लिखने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही 15 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की गई है।

Miscreants hurled stones at police & vandalised a police booth demanding arrest of the person responsible for writing a communal Facebook post.The person responsible for the Facebook post&15 miscreants arrested, questioning underway, situation is normal: Ajay Sahani, SP, Azamgarh pic.twitter.com/ceXSLCFvVJ

— ANI UP (@ANINewsUP) April 28, 2018