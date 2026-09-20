उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में सांसद चंद्रशेखर आजाद को गाली देने और धमकी वाली दो लड़कियों पर FIR दर्ज कर ली गई है। 17 सिंतबर को सांसद चंद्रशेखर को गोंडा दौरा रद्द होने के बाद दोनों लड़कियों ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था।

नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का दौरा रद्द होने के बाद एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर लड़कियों ने डाला था। लड़कियों का नाम पल्लवी शुक्ला और काजल सिंह बताया जा रहा है।

दोनों लड़कियों पर FIR दर्ज

नगीना सांसद पर अभद्र टिप्पणी और धमकी देने के मामले में गोंडा के कौड़िया थाने में पल्लवी शुक्ला और काजल सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 18 सितंबर को दोनों ने एक वीडियो बनाकर कहा, “गोंडा क्यों नहीं आए, गोंडा आने से डर गए क्या? सुधर जाओ, दम है तो गोंडा आकर दिखाओ। लड़कियों ने आगे कहा, हमने गाली दी है और गाली देंगे। ब्राह्मण हमेशा ऊंचा होता है, ऊंचा कहा जाएगा। हम पल्लवी हैं और ये काजल हैं। इन पर चार मुकदमे और मुझ पर 22 मुकदमे हैं। एक एफआईआर और होगा तो क्या होगा, हम लोग मुकदमे से डरते।”

उसी दिन भीम आर्मी के पूर्व पदाधिकारी रामकिशुन कोहली ने पुलिस से कार्रवाई का मांग की। इसके बाद पुलिस ने कौड़िया थाने में शनिवार देर रात मुकदमा दर्ज कर लिया। शिकायत में यह भी कहा कि लड़कियों ने भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और मुस्लिमों को भी गालियां दी हैं।

पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे चंद्रशेखर

जानकारी दे दें कि चंद्रशेखर गोंडा में हुए बर्तन कारोबारी विनोद साहनी हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। लेकिन किन्हीं कारणवश उनका दौरा रद्द हो गया। इसे लेकर ही लड़कियों ने वीडियो बनाया था। बताया जा रहा इससे पहले 13 सितंबर को भी पुलिस ने चंद्रशेखर को बाराबंकी में ही रोक दिया था। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ धक्का-मुक्की भी हुई थी।

दोनों बार दौरा रद्द होने के बाद 18 सितंबर को पल्लवी शुक्ला ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। वीडियो में उनके साथ काजल भी दिख रही हैं। काजल कह रही हैं कि हम दोनों मुकदमे से नहीं डरती हैं। चंद्रशेखर आजाद गोंडा जिले में आ रहे थे लेकिन नहीं आए, डर गए क्या? सुधर जाओ। हम तुम्हारा विरोध करते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा एक मुकदमा और होगा और क्या कर लोगो तो कब आ रहे हो चंद्रशेखर।

कौन हैं दोनों लड़कियां?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, काजल सिंह गोंडा के इटियाथोक की रहने वाली हैं, इनका अपने पति से विवाद भी चल रहा है। काजल के खिलाफ सबसे पहले विनोद साहनी हत्याकांड में भड़काऊ और विवादित पोस्ट करने पर मुकदमा दर्ज हुआ था।

इधर पल्लवी शुक्ला कौड़िया क्षेत्र की रहने वाली हैं। पल्लवी के खिलाफ इसी साल 3 जुलाई को कौड़िया थाने में भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था, आरोप था कि उसने चंद्रशेखर को जूते से मारने और उन्हें गाली दी थी।

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