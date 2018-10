पंजाब के भटिंडा के रहने वाले 13 वर्षीय विजय जब छोटे बच्चे थे, तभी एक बीमारी की वजह से उन्होंने दोनों पैर खो दिए। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपने मंजिल की ओर बढ़ते गए। सामान्य बच्चे की तरह सभी काम करने की कोशिश की। उसी का नतीजा है कि वे दिव्यांग होते हुए भी लुधियाना में आयोजित डांस प्रतियोगिता के फाइनल में हिस्सा लेंगे। विजय कहते हैं, “मैं एक अच्छा डांसर बनना चाहता हूं। फिलहाल मैं 7 अक्टूबर को लुधियाना में आयोजित डांस प्रतियोगिता के फाइनल में भाग लूंगा। मेरी मां, दोस्त और शिक्षकों ने हमेशा मेरा साथ दिया। आज मैं जो कुछ भी हूं, उनलोगों की बदौलत ही हूं। हर मौके पर जहां भी मुझे परेशानी हुई, इन सभी लोगों ने मेरा हौंसला बढ़ाया। डांस प्रतियोगिता के फाइनल में भाग लेना मेरे लिए आसान नहीं था। लेकिन अपने परिजनों, दोस्तों और शिक्षकों की बदौलत मैं इस मुकाम पर पहुंच सका।”

I want to become a good dancer. Now I will participate in the finals of a dance competition to be held in Ludhiana on 7th October. My mother, friends and school teachers support me a lot. I would like to take up engineering as a profession in future: Vijay #Punjab (3/10/2018) pic.twitter.com/NrSNhlva1e

— ANI (@ANI) October 4, 2018