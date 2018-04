VIDEO: योगी से बीजेपी विधायक की शिकायत करने पहुंची महिला, धकियाकर ले गए पुलिसवाले

गैंगरेप में फंसे बांगरमऊ के भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ हैं कि एक महिला सीएम योगी आदित्यनाथ के पास एक और भाजपा विधायक की शिकायत करने पहुंच गई। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जालौन में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसी दौरान एक महिला योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंच गई। हालांकि महिला को सीएम से मिलने नहीं दिया गया और वहां मौजूद पुलिसकर्मी महिला को धकियाते हुए घटनास्थल से अलग ले गए। इस घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि महिला किस तरह से रोते हुए सीएम से मिलने की गुहार लगा रही है, लेकिन पुलिसकर्मियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वह उसे पकड़कर ले गए।

क्या है मामलाः दरअसल पीड़ित महिला हमीरपुर जिले से भाजपा विधायक अशोक चंदेल की शिकायत करने सीएम के पास पहुंची थी। महिला का आरोप है कि विधायक ने उसकी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है। यही वजह है कि महिला सीएम से शिकायत कर विधायक से अपनी जमीन वापस दिलाने की गुहार लगाना चाहती थी, लेकिन महिला को सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने ही नहीं दिया गया। इस दौरान महिला रोती-गिड़गिड़ाती रही, यहां तक कि एक बार तो वह पुलिस कर्मियों से ही भिड़ गई। लेकिन पुलिसकर्मियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वहीं जब यह सब हंगामा हो रहा था, तो कार्यक्रम में आराम से भाषण दिए जा रहे थे। बता दें कि सीएम जालौन में 387 करोड़ रुपए की लागत की 275 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करने पहुंचे थे।

#WATCH: Policewomen manhandle a woman as she was trying to meet CM Yogi Adityanath to lodge a complaint, while he was addressing a gathering in #Jalaun. Woman alleges that Hamirpur MLA Ashok Chandel has encroached a piece of land that belongs to her. pic.twitter.com/NNv0Yhg2my

— ANI UP (@ANINewsUP) April 13, 2018