VIDEO: अमित शाह के भाषण में मंच पर ही सो गए येदुरप्पा, कैमरे में हुए कैद

कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दल पूरे जोरशोर से पार्टी के प्रचार में लगे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित साह भी प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। शुक्रवार को भी बीजेपी अध्यक्ष ने राज्य के मैसूर में कई कार्यक्रमों को संबोधित किया। ऐसे ही एक कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया में सामने आया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि मंच से अमित शाह कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं और वहीं मंच पर मौजूद बीएस येदुरप्पा सो रहे हैं। बता दें कि बी एस येदुरप्पा को बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित किया है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है किस तरह से येदुरप्पा तमाम नेताओं के बीच बैठकर मंच पर ही सो रहे हैं। वीडियो में अमित शाह दिखाई तो नहीं दे रहे लेकिन भाषण देते हुए उनकी आवाज़ जरूर सुनाई दे रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोते हुए येदुरप्पा पर अमित शाह की भी नजर गई थी। बताया जा रहा है कि जब वो भाषण दे रहे थे तो दो बार मुड़कर येदुरप्पा को देखा लेकिन दोनों बार वो सोते ही दिखे।

#BIGNEWS: In an embarassing situation for the #BJP, @BSYBJP was caught drowsing during @AmitShahOffice's speech at Rajendra Kalamandir in #Mysuru. @AmitShahOffice who happened to observe the same, looked at @BSYBJP twice. pic.twitter.com/q4HDVo3x0Q

— NEWS9 (@NEWS9TWEETS) March 30, 2018