VIDEO: बच्चों को पीठ पर बांध दो रस्सियों के सहारे नदी पार करने को यहां मजबूर हैं महिलाएं

देश में तमाम सुविधाओं और बड़ी-बड़ी उपलब्धियों को मुंह चिढ़ाने वाला एक वीडियो सामने आया है। सरकारें सड़कें बिछाड़े का दावा भले कर रही हों लेकिन मध्य प्रदेश के एक इलाके का एक वीडियो सरकारी दावों का पोल खोलता नजर आ रहा है। मामला सोनकच्छ तहसील के ग्राम बेराखेड़ी का है जहां महिलाएं बच्चों को पीठ पर बांध दो रस्सियों के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर यह लोग हर रोज नदी पार करते हैं। दरअसल, बारिश होने के कारण किसानों के खेत तक जाने वाले रास्त बंद हो गए हैं जिसके बाद लोग इस तरह से जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं।

किसानों के अलावा महिलाएं भी अपने नौनिहालों को पीठ से बांधकर दो रस्सियों के सहारे नदी पार करती हैं। यह क्षेत्र पीडब्लूडी मंत्री और क्षेत्रीय विधायक सज्जन सिंह वर्मा का है। इस मामले पर ग्रामीणों का कहना है कि इस संबंध में गांव के लोगों ने जनप्रतिनिधियों को कई बार मौखिक और लिखित शिकायत दी लेकिन इस समस्या का अब तक समाधान नहीं निकला।

#WATCH: Villagers in Sonkach Tehsheel of Dewas risk their lives to cross a river in the area. The villagers balance themselves with the help of two ropes tied across the river. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/wztJDRb2M5

— ANI (@ANI) July 14, 2019