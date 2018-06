केंद्र सरकार ने रमजान के पवित्र महीने में कश्मीर घाटी में संयम बरतने की घोषणा की थी। इसके बावजूद आतंकियों और पत्थरबाजों पर इसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा है। आतंकी पहले की तरह ही अपनी करतूत जारी रखे हुए हैं। घाटी से अब एक चौंकाने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आतंकी अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ की गाड़ी पर ग्रेनेड से हमला करते दिख रहे हैं। यह हमला श्रीनगर के बादशाह पुल पर 2 जून को किया गया था। ग्रेनेड हमले के वक्त सीआरपीएफ के जवान गश्ती पर थे। आतंकियों के हमले के समय आम दिनों की तरह वाहन गुजर रहे रहे थे। वीडियो फुटेज में आतंकियों की इस कारस्तानी से ज्यादा नुकसान न होने की बात सामने आई है। ग्रेनेड पुल के समीप स्थित एक इमारत के समीप जाकर फटा था। पिछले कुछ दिनों में सुरक्षाबलों पर आतंकी हमले की वारदात बढ़ गई है। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने रमजान के पवित्र महीने में एकतरफा संयम बरतने की घोषणा की थी, लेकिन सरकार के इस कदम का घाटी में सक्रिय अलगाववादियों और आतंकियों पर खास असर नहीं पड़ा है।

#WATCH Grenade lobbed at a CRPF patrol vehicle at Badshah Bridge in Srinagar on 2nd June (Source- CCTV footage) pic.twitter.com/EPlasS7NC2

— ANI (@ANI) June 4, 2018