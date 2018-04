VIDEO: ट्रेन से कटते-कटते बची महिला, सुरक्षाकर्मी ने यूं बचाई जान

अगर आप ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होते हैं, तो जरा सावधानी से। यह आपके लिए बेहद जोखिम भरा हो सकता है। जान तक जा सकती है। हाल ही में एक महिला के साथ इसी प्रकार की घटना घटी। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में वह एक ट्रेन से सफर कर रही थी। गेट पर खड़े होने के दौरान वह चलती ट्रेन से प्लैटफॉर्म पर जा गिरी। ट्रेन से कटते-कटते बची। अच्छी बात थी कि घटनास्थल पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और अन्य यात्री मौजूद थे, जिन्होंने उसे बचा लिया। यह पूरा घटनाक्रम प्लैटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था, जो अब जारी किया गया है।

न्यूज एजेंसी एएनआई ने घटना की क्लिप जारी की है। 13 सेकेंड की यह क्लिपिंग कुर्ला रेलवे स्टेशन की है। शुरुआत में प्लैटफॉर्म संख्या सात से लोकल ट्रेन गुजर रही थी। आसपास प्लैटफॉर्म पर यात्री खड़े थे। अचनाक ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी एक महिला नीचे आकर गिरी। पास में ही खड़े लोगों ने उसे झट से प्लैटफॉर्म पर पीछे की ओर घसीटा और उसे कटने से बचा लिया।

देखिए घटना से जुड़ी क्लिप–

#WATCH: Railway Protection Force (RPF) personnel rescues a woman passenger from being run over by a Parvel-bound train at Kurla Railway Station in Mumbai (03.04.18) pic.twitter.com/2mdX8lZLXv

— ANI (@ANI) April 5, 2018