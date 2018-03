VIDEO: छेड़खानी करने वाले पर टूट पड़ी लड़कियां, घेरकर चप्पलों से पीटा

राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में एक शख्स को छेड़खानी के आरोपों के चलते कुछ लड़कियों ने घेरकर चप्पलों से पीट दिया। इस घटना का वीडियो मीडिया में चल रहा है। चप्पलों से पिटने वाले शख्स को मनचला बताया जा रहा है। टाइम्स नाउ की खबर के मुताबिक शख्स लड़कियों को स्कूल आते-जाते समय छेड़ा करता था। बात जब ज्यादा बढ़ गई तो लड़कियों ने मनचले को सबक सिखाने का निश्चय किया और एकजुट होकर उसे घेरकर चप्पलों से पीटा। राजस्थान में यह हालात तब हैं जब वहां की मुख्यमंत्री एक महिला हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार ने विधानसभा में 12 साल या इससे कम उम्र की लड़कियों से रेप के दोषी को मौत की सजा देने वाले कानून को मंजूरी दे दी है। लेकिन राज्य में महिलाओं, बच्चियों और लड़कियों के प्रति यौन अपराधों में कमी आती नहीं दिख रही है। मनचले को पीटने वाले वीडियो से इलाके में पुलिस की सक्रियता सवाल खड़ा हो रहा है, इसे देखने पर लगता है कि कानून और व्यवस्था इलाके में काम नहीं कर रही है।

Sri Ganganagar district, Rajsthan: As state govt & cops fail women, braveheart women teach perverts a lesson. Arvind Singh with more details. pic.twitter.com/b5jfwNxr46

