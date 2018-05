VIDEO: नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को कीचड़ से बचाया, ममता ने भी पीएम के लिए गवर्नर को किनारे हटाया

शुक्रवार 25 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे। राज्य के वीरभूम पहुंचे पीएम का हेलीपैड पर सीएम ममता बनर्जी ने बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वागत करने हेलीपैड की तरफ बढ़ रही ममता बनर्जी के साथ एक मजेदार वाकया हुआ। हुआ यूं कि ममता बनर्जी पीएम का स्‍वागत करने उनके विमान तक तेजी से आ रही थीं। हालांकि नरेंद्र मोदी विमान से उतरकर कुछ दूर पैदल चल चुके थे। इसी दौरान पीएम मोदी ने देखा कि हैलिपैड के पास ही कीचड़ पड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने तेजी से आगे बढ़कर हाथ के इशारे से ममता बनर्जी को रुकने का इशारा किया। हालांकि ममता बनर्जी रुकी नहीं, लेकिन उन्‍होंने कीचड़ देख, अपना रास्‍ता बदल लिया।

#WATCH PM Narendra Modi arrives in Shanti Niketan to attend the convocation of Visva Bharati University, received by West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/dnDE1pZmyf

— ANI (@ANI) May 25, 2018