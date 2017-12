राजस्थान: बेटों ने लॉ स्टूडेंट को अगवा कर पीटा, बीजेपी के मंत्री ने वीडियो में कबूला

राजस्थान सरकार में मंत्री हेमसिंह भड़ाना ने कैमरे का सामने कबूला है कि उनके दो बेटों ने ही पिछले हफ्ते अलवर के उस लॉ स्टूडेंट को अगवा किया फिर उसको जमकर पीटा। छात्र को बरहमी से पीटने की घटना सामने आने पर पहले भड़ाना ने कहा था कि मुझे तो इस मामले में कुछ पता ही नहीं है। अभी वायरल हो रहे वीडियो में हेम सिंह भड़ाना कह रहे हैं कि उनके दोनों बेटों, सुरेंद्र और हितेश भड़ाना ने ही तेज सिंह यादव नाम के उस लॉ स्टूडेंट को पीटा था क्योंकि वह उन दोनों के साथ बदतमीजी कर रहा था। आपको बता दें कि तेज सिंह यादव ने आरोप लगाया था कि मंत्री हेमसिंह भड़ाना के खिलाफ बोलने के लिए उनके दोनों बेटों ने उसे बुरी तरह पीटा।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अलवर के शिवाजी पार्क में तेज सिंह यादव किराए के मकान में परिवार के साथ रहता है। पास के शाहपुर गांव से लॉ की पढ़ाई करने वाले तेज यादव के मुताबिक सुरेंद्र और हितेश भड़ाना 10-12 आदमियों के साथ मेरे घर में घुस आए और मुझे तलवार दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित का ये भी कहना है कि तलावर की नोक पर उन लोगों ने उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में भर लिया और अपने घर ले जाकर जमकर पीटा।

WATCH | Video of Rajasthan BJP mantri admitting that his sons abducted and beat up a law student in Alwar last week pic.twitter.com/Vo1C8ucLnp

— TIMES NOW (@TimesNow) December 26, 2017