कठुआ रेप-मर्डर केस पर बीजेपी मंत्रियों का वीडियो वायरल, कांग्रेसी बोले- ऐसे लोगों को नर्क में मिलेगी खास जगह

जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए 8 साल की मुस्लिम बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या की घटना पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। इस मामले में एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें बीजेपी के दो मंत्री बच्ची के रेप और मर्डर के मामले में जांच एजेंसियों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। बता दें कि जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में जनवरी के महीने में आठ साल की बच्ची को अगवा कर पहले तो उसके साथ बलात्कार किया गया फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में संलिप्तता के आरोप में एक एसपीओ को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश की अपराध शाखा ने विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) दीपक खजुरिया को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इस मामले में बताया था कि बच्ची का शव 17 जनवरी को रस्सना वन से मिला था। शव मिलने से एक हफ्ते पहले वह घोड़ों को चराने के दौरान लापता हो गई थी। यह मामला प्रदेश की विधानसभा में भी उठा था। विपक्षी पार्टियां दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही थीं। महबूबा मुफ्ती सरकार ने 23 जनवरी को बच्ची को अगवा कर हत्या करने के मामले की जांच के आदेश दिए थे और मामले को राज्य पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दिया था।

अब जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके बारे में कहा जा रहा है कि राज्य के दो बीजेपी मंत्री लाल सिंह और प्रकाश चंदर गंगा पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। वीडियो में सुनाई दे रहा है कि प्रकाश चंदर गंगा जिले के एसएसपी को धमकी भरे अंदाज में कह रहे हैं कि किसी की भी गिरफ्तारी से पहले उन्हें सोचना होगा, इस तरह से यहां जंगल राज नहीं होगा। वहीं प्रदेश के दूसरे बीजेपी मंत्री लाल सिंह कह रहे हैं कि अगर कार्इम ब्रांच ने इस मामले में किसी को गिरफ्तार किया तो हम आंदोलन करेंगे। बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया में आया है और जनसत्ता.कॉम इस वीडियो के किसी बी दावे की पुष्टि नहीं करता है।

Listen to these honourable https://t.co/PTxqjts7wS directs Police Not to arrest any accused in child Rape & murder case,other inciting people for agitation,questions CB probe which is being monitored by the High Court. pic.twitter.com/UzvrHdHGVt

डेक्कन हेराल्ड के मुताबिक 1 मार्च को कठुआ में हिंदू एकता मंच की तरफ से एक रैली का आयोजन किया गया था। बताया जा रहा है कि इसी रैली में लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी के मंत्रियों ने ये बयान दिया है। वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि ऐसे लोगों को नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी।

There is a special place in hell for those who obstruct an investigation into the rape & murder of an 8-year old girl. I too have an 8-year old daughter. Do you agree with this despicable behavior of BJP ministers @narendramodi @AmitShah? @MehboobaMufti? https://t.co/2dWzbIJTCT

— Salman Anees Soz (@SalmanSoz) March 4, 2018