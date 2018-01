बेंगलुरु: 10 साल के बेटे की बेरहमी से पिटाई, उठा-उठाकर बिस्तर पर पटका, मां ने बनाया VIDEO

सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का बताया जा रहा है। वीडियो में शख्स एक बच्चे को बुरी तरह पीटता दिख रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो के बारे में जो जानकारी मिली है उससे पता चला है कि आरोपी शख्स पिट रहे बच्चे का पिता है। वीडियो लगभग डेढ़ महीने पुराना है। 10 साल के बच्चे को बेरहमी से पीटते पिता का वीडियो खुद आरोपी की पत्नी ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया था। मोबाइल में कुछ खराबी होने के बाद महिला ने उसे दुकान पर रिपेयर करने के लिए दिया था। दुकानदार ने रिपेयरिंग के वक्त वीडियो देखा और उसे वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते हुए बेंगलुरु पुलिस के पास भी पहुंचा। पुलिस ने वीडियो देख मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया।

वीडियो में दिख रहा है कि पिता अपने 10 साल के बच्चे को बेरहमी से पीट रहा है। वह उसे उठा-उठा कर पटक रहा है। बच्चा रो रहा है लेकिन उसके आंसूं देख कर भी कलियुगी पिता का दिल नहीं पिघलता है। वह उसे पहले तो बिस्तर पर पटकता है फिर उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। जमीन पर पटकने के बाद वह उसपर लातें बरसाते हुए टूट पड़ता है।

Video of a father assaulting his 10-yr-old son has gone viral. The incident happened 1 & a half month back in Bengaluru. Video was shot by the mother, who had given the mobile for repair recently when this video got leaked. Case has been registered & the father has been detained pic.twitter.com/F8TRLmDNom

— News18 (@CNNnews18) January 27, 2018