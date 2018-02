वीडियो: सेल्फी लेना चाह रहा था समर्थक, मंत्री जी ने थप्पड़ मारकर फोन गिरा दिया

कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डीके शिवकुमार ने एक प्रशंसक के हाथ में थप्पड़ जड़ दिया। प्रशंसक शिवकुमार के साथ सेल्फी लेना चाह रहा था। प्रशंसक ने फोन निकाला ही था कि मंत्री ने उसके हाथ में थप्पड़ मार दिया, जिससे उसका फोन नीचे गिर गया। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। समाचार एजेंसी एएनआई ने इस घटना का वीडियो शेयर किया है। घटना रविवार (4 फरवरी) की है। वीडियो में मंत्री कई लोगों की भीड़ के साथ नजर आते हैं। इसी दौरान एक प्रशंसक अपना मोबाइल फोन निकालकर सेल्फी लेने लगता है और मंत्री उसके हाथ में थप्पड़ मारकर उसे सेल्फी लेने से रोक देते हैं। शिवकुमार दरअसल बल्लारी के विजयनगर कॉलेज स्टेडियम में चुनावी रैली के लिए बनाए जा रहे एक मंच का मुआयना करने पहुंचे थे। 10 फरवरी को यहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली होनी है। शिवकुमार हेलीकॉप्टर से यहां पहुंचे थे।

#WATCH Karnataka Minister DK Shivkumar slaps away phone of a man who was trying taking a selfie with him in Bellary (4.2.18) pic.twitter.com/iLo6OSyT2Z

— ANI (@ANI) February 5, 2018