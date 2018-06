केंद्र सरकार की ओर से रमजान के पवित्र महीने में एकतरफा सीजफायर के बावजूद जम्मू-कश्मीर में हिेंसक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। घाटी में पत्थरबाजों द्वारा सुरक्षाबलों के वाहनों पर हमला करने का एक और वीडियो फुटेज सामने आया है। स्थानीय लोग सुरक्षाबलों द्वारा आतंकियों को मार गिराने से आक्रोशित थे। दरअसल, सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच घाटी के तंगधार सेक्टर में 27 मई को मुठभेड़ हुई थी। भारतीय जवानों ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 5 आतंकियों को मार गिराया था। मारे गए एक आतंकियों में एक दक्षिण कश्मीर के पुलवामा का निवासी था। मुठभेड़ के बाद सुरक्षाबालों की गाड़ियां गुजर रही थीं, जब पत्थरबाजों ने हमले करना शुरू कर दिया था। पत्थरबाजों में अधिकांश युवा शामिल थे। समाचार एजेंसी ‘एएनआई’ की ओर से जारी वीडियो फुटेज में दर्जनों की संख्या में युवा सुरक्षाबालों के वाहनों पर पत्थर बरसा रहे हैं। दो युवकों ने डंडों से जीप पर दे मारा और भाग गया। पत्थरबाजी में कुछ बच्चे भी शामिल थे।

