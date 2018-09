कांग्रेस के नेता सुबोध सावजी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक राम कदम की जीभ काट कर लाने वाले वह पांच लाख रुपए देंगे। गुरुवार को उन्होंने एएनआई से इस बारे में बात की। वह बोले, “मुंबई के रहने वाले, इन्होंने जो बयान दिया है- ‘लड़कियां और बेटियां भगाकर लाओ, मैं (विधायक) शादी कराने में मदद करूंगा।’ इस बयान की मैं निंदा करता हूं। विधायक होने के बाद राम कदम को ऐसा शर्मनाक बयान देना शोभा नहीं देता। मैं महाराष्ट्र की जनता के लिए ऐलान करता हूं कि जिस जुबान से कदम ने यह बयान दिया, उसे जो काट कर लाएगा। मैं उसे पांच लाख रुपए बख्शीश दूंगा।”

कांग्रेस नेता की यह टिप्पणी बीजेपी विधायक के उस बयान पर आई है, जिसमें उन्होंने युवाओं को लड़कियां भगाकर लाने में मदद करने का खुला ऑफर दिया था। सोमवार को दही हांडी के एक कार्यक्रम के दौरान कदम ने युवाओं से कहा था, “आपको जो भी काम हो मुझसे, प्लीज कॉल कर लेना। अगर आप कॉल करके ये कहते हैं कि सर मैंने एक लड़की को प्रपोज किया है, लेकिन वह मना कर रही है। मेरी मदद कीजिए…मैं आपकी 100 फीसदी मदद करूंगा। आपको सबसे पहले अपने माता-पिता को मेरे सामने लाना होगा। अगर वे लोग उस लड़की को पसंद करते हैं तो मैं उसको अगवा करूंगा और उससे तुम्हारी शादी करवा दूंगा। अब मेरा नंबर लो।”

#WATCH: Former Maharashtra minister and Congress leader Subodh Savji says ‘I am announcing a Rs 5-lakh reward for anyone who chops off BJP MLA Ram Kadam’s tongue. I strongly condemn him saying girls should be abducted.' (06.09.18) pic.twitter.com/Y3h8AR7Vd1

