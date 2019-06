उत्तराखंड के रामनगर से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भकराकोट कार्बेट टाइगर रिजर्व (सीटीआर) क्षेत्र में हाथियों के झुंड ने पर्यटकों की कार पर हमला बोल दिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथियों ने कैसे कार पर हमला किया। दरअसल पर्यटक अपनी-अपनी कार को सड़क किनारे खड़ी कर रिसॉर्ट में खाना खाने गए थे। इसी दौरान हाथियों का झुंड वहां आ पहुंचा।

वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथी धीरे-धीरे कार की तरफ बढ़ते हैं और फिर अचानक हमला कर कर देते हैं। इससे कार क्षतिग्रस्त हो जाती है। हाथी करीब 15 से 20 मिनट तक तांडव मचाते हैं। हालांकि इस घटना में किसी तरह के जान-माल का नुकसान नहीं हुआ।

प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) रामनगर वीपी सिंह ने कहा कि ये कारें पर्यटकों की थीं। पर्यटकों ने बिना किसी अनुमति के इन्हें वन क्षेत्र में पार्क कर दिया था। जहां कार पार्क की गई वहां हाथियों का गलियारा है। पर्यटकों को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में सावधानी बरतनी चाहिए।’

#BIGNEWS: A herd of elephants overturned a car at NH 121 in Mohaan, #Uttarakhand. No casualties reported. pic.twitter.com/UP3yKbvdsL

