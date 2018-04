VIDEO: बीजेपी मंत्री के भाई ने पुलिसवालों से की गाली-गलौच, चौकी जलाने की दी धमकी

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वीवीआईपी गुंडागर्दी का एक मामला सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के मंत्री ने यहां पर पुलिस वालों से गाली-गलौच की। पुलिस ने जब उन्हें ऐसा करने पर टोका तो वह उन्हें धमकी देने लगे। बोले कि वह पुलिस चौकी को स्वाहा करा देंगे। चौकी के बाहर बीजेपी नेता के भाई और उसके समर्थक इस दौरान बुरी तरह हंगामा कर रहे थे। घटना के दौरान कुछ लोगों ने उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में मीडिया चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए सामने आया है।

यह मामला सूबे के कबीना मंत्री अनिल राजभर से जुड़ा हुआ है। धर्मेंद्र राजभर उनके भाई हैं और उन्हीं से जुड़ी वीडियो क्लिप वायरल हुई है। क्लिप में बीजेपी मंत्री के भाई पुलिस वालों के साथ गाली-गलौच करते नजर आ रहे हैं। यहां तक की वह उन्हें सबके सामने धमकी भी दे रहे हैं कि वे पुलिस चौकी जला डालेंगे।

#BREAKING Shocking VVIP arrogance on tape: U.P Neta’s kin run riot in Varanasi, cops abused and threatened pic.twitter.com/ucTpshwiPC

— TIMES NOW (@TimesNow) April 12, 2018