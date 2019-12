VIDEO: बिहार के कानून-व्यवस्था पर सवाल, माइक हटाकर चल दिए DGP

बिहार में गिरती कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है और राज्य के डीजीपी इस संबंध में मीडिया के सवालों से कन्नी काटते चल रहे हैं। डीजीपी राज्य में गिरती कानून-व्यवस्था से जुड़े एक सवाल को टालते हुए निकल गए। सवाल से मुंह मोड़ रहे यहां के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि जब रिपोर्टर ने उनसे कानून व्यवस्था से संबंधित सवाल किया तो उन्होंने इस सवाल का जवाब देने से इनकार करते हुए अपने पास से पहले रिपोर्टर का माइक हटाया और फिर अपनी गाड़ी में बैठ कर चले गए।

हालांकि इस वीडियो के अलावा डीजीपी का एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें वो एक रिपोर्टर के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पूछे गए सवाल पर भड़के हुए नजर आ रहे हैं। इस दूसरे वीडियो में नजर आ रहा है कि जैसे ही रिपोर्टर ने डीजीपी से सवाल पूछा उन्होंने रिपोर्टर को नसीहत देते हुए कहा कि ‘या तो आप नई-नई पत्रकारिता सीख रहे हैं या फिर आपको सवाल पूछने का सलीका नहीं है…कौन आदमी यह दावा कर सकता है कि आज के बाद जीवन में अपराध नहीं होगा…यह तो चूहे-बिल्ली की खेल की तरह होगा…अपराध होता है अपराध होगा…पुलिस का काम है उसको रोकना…नहीं रोक सके तो उसके डिटेक्ट करना…यह कोई ठप्पा देने वाला है क्या कि आज से अपराध बंद…भगवान भी।

जब आज 15 साल, 16 साल और 18 साल के बच्चे दारू पी रहे हैं…स्मैक खा रहे हैं..हेरोईन खा रहे हैं…नशा की उनकी प्रवृति हो गई है…अपराध रोकना केवल पुलिस का काम नहीं है…जब तक जनता नहीं जागेगी और अपराधियों के खिलाफ एक माहौल नहीं बनेगा। अपराधी को माला पहनाते हो, जाति और धर्म के नाम पर अपराधी का समर्थन करते हो। उसे हीरो पहनाते हो और अपराध रोकने की बात करते हो। अपराध की संस्‍कृति के खिलाफ सारे लोगों को जगना होगा तभी समाज से अपराध पूरी तरह से खत्‍म होगा।’

