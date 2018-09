तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष तमिलिसई सुंदरराजन से पेट्रोल की महंगाई को लेकर सवाल करना एक ऑटो ड्राइवर को महंगा पड़ गया। सुंदरराजन चेन्नई के सैदापेट में जब मीडिया से बात कर रही थीं तभी एक बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर ने उनसे पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर सवाल कर दिया। यह बात सुंदरराजन के साथ खड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को इतनी नागवार गुजरी कि ऑटो ड्राइवर को उसी वक्त धक्का देकर वहां से निकाल दिया। समाचार एजेंसी एएनआई ने इस घटना का वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो में दी गई जानकारी के मुताबिक घटना रविवार (16 सितंबर) की है। एएनआई के मुताबिक सुंदरराजन से पेट्रोल के दामों में इजाफे से जुड़ा सवाल पूछने पर बीजेपी नेता वी कालीदास ने ऑटो ड्राइवर को धक्का दिया और कार्यकताओं ने उसकी पिटाई कर दी। हैरानी की बात यह रही कि जिस वक्त ऑटो ड्राइवर को धक्का दिया जा रहा था उस वक्त सुंदरराजन मुस्कराती हुई नजर आ रही थीं।

ऑटो ड्राइवर का पीटा जाना और तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष का मुस्कराना वीडियो में साफ देखा जा रहा है। करीब 20 सेकेंड के वीडियो में सुंदरराजन ऑटो ड्राइवर को पिटने से बचाने के लिए प्रयास करती भी नहीं दिखाई दे रही हैं। इस घटना को लेकर सुंदरराजन की आलोचना हो रही है। एक यूजर ने एएनआई के ट्वीट पर प्रतिक्रिया में लिखा, ‘यह वही महिला हैं जो भाजपा-विरोधी नारे लगाने वाली हवाईजहाज वाली लड़की पर गुस्सा हुई थीं।’

पंकज कुमार यादव नाम के यूजर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को टैग करते हुए लिखा, ‘मेरा आग्रह है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, केंद्रीय नेतृत्व को उन्हें तुरंत पद से हटा देना चाहिए, वह खासकर पार्टी और प्रधान मंत्री की छवि को खराब करती आ रही हैं।’

This was the lady who was angry on that aeroplane girl too for saying anti-bjp slogan…

@narendramodi @Swamy39 I request the central leadership to remove her from the post immediately before it’s too late, she has tarnishing the image of the party and prime minister in particular.

— pankaj kumar yadav (@pankaj182009) September 17, 2018