उत्तर प्रदेश के बागपत में क्रैश हुए भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के माइक्रोलाइट विमान को गांव वाले शनिवार को कंधों पर लादकर ले जाते दिखे। घटना के दौरान कुछ लोगों ने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा जारी की गई क्लिप में लोग विमान को सीधा कर लेकर जा रहे हैं।

आपको बता दें कि शुक्रवार को यहां आईएएफ का विमान दुर्घटना का शिकार हो गया था। उड़ान के दौरान उसमें तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके बाद विमान खेत में क्रैश हुआ था। विमान के दोनों पायलट पैराशूट के जरिए विमान से सही सलामत निकल गए थे। मामले में भारतीय वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इनक्वायरी के आदेश दिए थे।

When a plane crashes in Uttar Pradesh, they don't use cranes to move it.. 🙂 #Baghpat pic.twitter.com/CvjJOgNqUi

— Raj Shekhar Jha (@rajshekharTOI) October 5, 2018