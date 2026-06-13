तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनुब्रत मंडल ने टीएमसी की खराब हालत के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि मंडल ने अभिषेक का नाम नहीं लिया लेकिन उनका निशाना उन्हीं पर था।

अनुब्रत मंडल ने अभिषेक द्वारा उनकी राजनीतिक समझ पर सवाल उठाने की बात याद दिलाते हुए कहा, “राजनीति में बहुत छोटे और कम अनुभवी व्यक्ति से उपदेश सुनना मुश्किल है”।

अनुब्रत मंडल बीरभूम में पार्टी के बड़े नेता हैं और कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद राजनीतिक सहयोगियों में से एक थे। मंडल का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब टीएमसी 1998 में अपने गठन के बाद से अपने सबसे बेहद खराब और गंभीर आंतरिक संकट से जूझ रही है।

हार के लिए ‘I-PAC’ को ठहराया जिम्मेदार

मंडल ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में मिली हार के लिए पॉलिटिकल कंसल्टेसी फर्म ‘I-PAC’ को जिम्मेदार ठहराया। मंडल ने पार्टी के बागी नेताओं का बचाव किया और कहा कि संगठन में उनका भविष्य उचित सम्मान मिलने पर निर्भर करता है।

मंडल ने ‘I-PAC’ पर टीएमसी को जमीनी स्तर पर कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि यह फ़र्म जिले से लेकर ब्लॉक स्तर तक वित्तीय गड़बड़ियों का पर्याय बन गई है। बोलपुर में पत्रकारों से बात करते हुए मंडल ने कहा, ”जब 1998 में पार्टी बनी थी, तब ‘I-PAC’ नहीं थी। कोई विशेषज्ञ या रणनीतिकार भी नहीं थे। हम जैसे कार्यकर्ताओं ने ही पार्टी को खड़ा किया। हमने उनके बिना चुनाव जीते और सत्ता हासिल की। ​​फिर बाद में हमें उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी?”

कांग्रेस से दूरी बनाना गलत

मंडल ने दावा किया कि कांग्रेस से दूरी बनाकर पार्टी ने गलती की थी। उन्होंने याद दिलाया कि टीएमसी इसी सबसे पुरानी पार्टी के साथ गठबंधन करके ही सत्ता में आई थी। मंडल ने कहा, “हम कांग्रेस के साथ सत्ता में आए थे। कांग्रेस को नाराज करना एक गलती थी लेकिन कौन किसकी सुनता है?”

ममता बनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी की मुश्किलें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। राजधानी कोलकाता में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।