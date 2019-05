जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के घर में एक जहरीला सांप घुस गया, जिसके चलते वहां हड़कंप मच गया। सांप को देखते सुरक्षाकर्मी सकते में आ गए। हालांकि उन्होंने सांप को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वे नाकाम रहे। सांप तेजी से भागता हुआ झाड़ियों में जा छिपा, जिसके बाद वन्‍यजीव संरक्षण टीम को बुलाया गया, जिसने घंटों की मशक्कत के बाद सांप को पकड़ा। बताया जा रहा है कि टीम ने बाद में इस सांप को दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ दिया।

National Hindi News, 12 May 2019 LIVE Updates: दिन भर की बड़ी खबरों के लिए क्लिक करें

On 9 May ‘19 @WildlifeSOS team in #Srinagar has rescued this highly dangerous snake spotted at former CM @OmarAbdullah ‘s residence and released it in Dachigam.

The Viper, locally called ‘Gunas’ is extremely venomous.

Rescuer: Aaliya Mir. pic.twitter.com/6U49GcbhJU

— ahmad aadil~ احمد عادل (@imahmadaadil) May 11, 2019