उत्तर प्रदेश में एक बड़ी सड़क परियोजना शुरू होने जा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यह एक्सप्रेसवे राज्य के पश्चिमी हिस्से (मेरठ) को पूर्वी हिस्से (प्रयागराज) से सीधे जोड़ेगा। इससे लोगों का आना-जाना आसान होगा, व्यापार बढ़ेगा और उद्योगों को भी फायदा मिलेगा।

इस सड़क को इस तरह बनाया गया है कि गाड़ियां 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकें। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि मेरठ से प्रयागराज का सफर, जो पहले 10–12 घंटे लगता था, अब सिर्फ 6–7 घंटे में पूरा हो जाएगा। इससे आम लोगों के साथ-साथ सामान ढोने वाले वाहनों को भी समय और खर्च दोनों में बचत होगी।

यूपीडा के एसीईओ हरि प्रताप शाही के मुताबिक, गंगा एक्सप्रेसवे को अभी 6 लेन में बनाया गया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे आगे चलकर 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई करीब 594 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई (राइट ऑफ-वे) 120 मीटर रखी गई है, ताकि सड़क पर यातायात आसान और सुरक्षित बना रहे। इस पूरे प्रोजेक्ट को 4 हिस्सों में बांटकर बनाया गया है, जिससे काम समय पर पूरा किया जा सके। निर्माण में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और गुणवत्ता का खास ध्यान रखा गया है, ताकि सड़क मजबूत और टिकाऊ हो।

इस एक्सप्रेसवे पर मेरठ और प्रयागराज में 2 बड़े टोल प्लाजा बनाए गए हैं। इसके अलावा 19 छोटे (रैम्प) टोल प्लाजा भी हैं, जिससे लोग अलग-अलग जगहों से आसानी से चढ़-उतर सकेंगे और जाम भी कम लगेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए 9 जगहों पर जन-सुविधा केंद्र बनाए गए हैं। यहां पेट्रोल-डीजल, खाने-पीने की चीजें, शौचालय और आराम करने की सुविधा मिलेगी, जिससे लंबी यात्रा आसान और आरामदायक हो जाएगी।

इस परियोजना में गंगा नदी पर करीब 960 मीटर लंबा और रामगंगा नदी पर लगभग 720 मीटर लंबा पुल भी बनाया गया है। ये पुल आधुनिक तकनीक से बनाए गए हैं और इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि बाढ़ और पानी के तेज बहाव का भी असर कम पड़े।

रणनीतिक दृष्टि से अहम एयरस्ट्रिप

शाहजहांपुर के पास लगभग 3.5 किमी लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है, जो इस एक्सप्रेसवे की खास पहचान बन चुकी है। यहां इंडियन एयर फोर्स द्वारा इमरजेंसी लैंडिंग का सफल परीक्षण किया जा चुका है। यह सुविधा किसी भी आपात स्थिति जैसे प्राकृतिक आपदा या सैन्य जरूरत में बेहद उपयोगी साबित होगी, जिससे एक्सप्रेसवे की सामरिक महत्ता भी बढ़ जाती है।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा बड़ा बल

गंगा एक्सप्रेसवे शुरू होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक इलाकों और पूर्वी यूपी के खेती वाले क्षेत्रों के बीच सीधा संपर्क बन जाएगा। इससे किसानों को अपनी फसल बड़े बाजारों तक पहुंचाने में आसानी होगी। उद्योगों को कच्चा माल लाने और तैयार सामान भेजने में समय और पैसा दोनों की बचत होगी। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि धार्मिक और ऐतिहासिक जगहों तक पहुंचना आसान हो जाएगा।

कुल मिलाकर, यह एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के विकास में बड़ी भूमिका निभाएगा। बेहतर कनेक्टिविटी से नए निवेश आएंगे, रोजगार के मौके बढ़ेंगे और व्यापार करना भी आसान होगा।