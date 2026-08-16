उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने रविवार को प्रथम स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना अवंतीबाई लोधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की आजादी के आंदोलन में अपने आपको बलिदान कर उन्‍होंने एक मिसाल प्रस्तुत की। वहीं समाजवादी पार्टी ने स्वतंत्रता सेनानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती के मौके पर रविवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक खास प्रोग्राम किया, जिसमें लोधी समुदाय के बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए।

लोधी समुदाय को सम्मान देगी सपा- अखिलेश

अखिलेश यादव ने कार्यक्रम में बोलते हुए ऐलान किया कि अगर उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है, तो वह अवंतीबाई लोधी के सम्मान में 16 अगस्त को सार्वजनिक छुट्टी घोषित करेगी और लोधी समुदाय के हक और सम्मान को पक्का करेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं ऐलान करता हूं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो हम 16 अगस्त को वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर छुट्टी घोषित करेंगे।

अखिलेश यादव ने कहा कि अवंतीबाई लोधी ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई और आज़ादी के लिए लड़ने वालों के बलिदान को याद किया। अखिलेश यादव ने कहा, “वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने भारत की आज़ादी की लड़ाई को मज़बूत किया। हमने 15 अगस्त को आज़ादी की खुशी मनाई। वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। कई लोगों को फांसी दी गई, लेकिन उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को कमज़ोर नहीं होने दिया।”

बीजेपी पर अखिलेश ने साधा निशाना

बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सपा PDA (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) के लिए अपनी लड़ाई जारी रखे हुए है। उन्होंने पार्टी के पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के राजनीतिक फॉर्मूलेशन का जिक्र किया। उन्होंने कहा, “हम PDA की लड़ाई एक साथ लड़ रहे हैं। PDA में वे लोग शामिल हैं जो पीड़ित और वंचित हैं, और जिन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिली है।”

सीएम योगी ने भी दी श्रद्धांजलि

वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवंतीबाई लोधी की 196वीं जयंती पर यहां उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्‍यसभा सदस्‍य बृजलाल समेत कई प्रमुख लोग मौजूद थे। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने कहा, ”1857 की महान क्रांतिकारियों में से एक वीरांगना अवंतीबाई लोधी की आज पावन जयंती है। वह भारत की आजादी की उन महान नायिकाओं में से एक हैं, जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया था। उनके नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ देश की आजादी के लिए जिस युद्ध को लड़ा गया, आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ हर व्यक्ति उनकी स्मृतियों को नमन करता है।”

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 1857 में अवंतीबाई लोधी की उम्र मात्र 27 वर्ष थी और इस उम्र में उन्‍होंने देश की आजादी के आंदोलन में अपने आपको बलिदान कर एक मिसाल प्रस्‍तुत की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वीरांगना अवंतीबाई लोधी के आदर्श प्रेरणा बन सकें, इसके लिए राज्य सरकार ने तीन महिला पीएसी बटालियन में से एक का नाम अवंतीबाई लोधी के नाम पर रखा है।

कौन हैं अवंतीबाई लोधी?

जानकारी के अनुसार, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों में रानी अवंतीबाई लोधी का प्रमुख स्थान है। उनका जन्म 16 अगस्त 1831 को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के मनकेहनी नामक गांव में हुआ था। अवंतीबाई के पिता राव जुझार सिंह एक जमींदार थे और उन्होंने बचपन में ही तलवारबाजी और घुड़सवारी में महारत हासिल कर ली थी।

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