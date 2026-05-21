‘मुझे टॉर्चर किया जा रहा है’, सोमवार रात को 9.55 पर 25 साल की वीना कुमारी ने अपने छोटे भाई राज को फोन किया तो उसने उससे यही आखिरी बात कही थी। इसके कुछ ही मिनट बाद वीना कुमारी की मौत हो गई। वीना के पति राजू सिंह ने दावा किया कि वह पश्चिमी दिल्ली के इंद्रपुरी में एक तीन मंजिला इमारत की छत से गिर गई थी।

राजू सिंह (27) और उसके भाई राजकुमार (22) को दहेज हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। वीना के परिवार ने बताया कि वह शहर में रहना चाहती थी।

वीना की मौत से ठीक पहले दो मौतों को लेकर मीडिया में काफी चर्चा है। भोपाल में त्विषा शर्मा और ग्रेटर नोएडा में दीपिका नागर की मौत। त्विषा और दीपिका के मामलों में भी माता-पिता ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

संभल से दिल्ली आए थे वीना और राजू

दिसंबर 2022 में वीना की शादी राजू से हुई थी। वीना और राजू 2023 में संभल से दिल्ली आए थे। दोनों ने राजकुमार के साथ इंद्रपुरी में दूसरी मंजिल पर एक अपार्टमेंट किराए पर लिया। यह जगह बेहद तंग थी और पड़ोसियों की बातचीत की आवाजें एक-दूसरे को सुनाई देती थीं।

पुलिस अफसर ने बताया कि यहां राजू और राजकुमार वीना के द्वारा लाए गए गिफ्ट की क्वालिटी को लेकर उस पर ताने कसने लगे।

दहेज में चाहते थे रॉयल एनफील्ड बुलेट

दक्षिण दिल्ली के महरौली में रहने वाले वीना के भाई राज ने बताया कि हमने अपनी बहन को कुछ गिफ्ट दिए थे। इनमें कुछ नकदी, एक बाइक थी… लेकिन वे दहेज में रॉयल एनफील्ड बुलेट चाहते थे। भाई ने बताया कि वीना की शादी के समय हमारे पास बुलेट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे।

राज ने आरोप लगाया कि वीना के पति और देवर दहेज के लिए लगातार उस पर चिल्लाते थे और यहां तक ​​कि उसकी पिटाई भी करते थे। राज ने बताया कि उन्होंने हमसे उसे घर ले जाने को कहा। लेकिन हमने अपने गांव के बुजुर्गों से दखल देने को कहा और पुलिस के पास जाने की धमकी दी। इसके बाद राजू के माता-पिता ने माफी मांगी और कहा कि दोबारा ऐसा नहीं होगा।

राज का कहना है कि इसके बाद हालात कुछ हद तक ठीक हुए थे। इस साल 25 अप्रैल के बाद जब राजकुमार की शादी हुई और उन्हें अपनी पत्नी के परिवार से 40 इंच का एलईडी टीवी और बुलेट बाइक मिली तो हालात फिर से खराब हो गए।

राज ने दावा किया, “वीना ने अपनी बड़ी बहन को फोन करके बताया कि वे उसे हर दिन इस बात पर ताने मारते हैं कि राजकुमार की पत्नी को यह सब मिल गया और उसे कुछ नहीं मिला।”

पति बोला- छत से गिर गई वीना

सोमवार रात को वीना ने राज को फोन किया। वीना ने कहा कि उसे टॉर्चर किया जा रहा है। इसके बाद राज तुरंत इंद्रपुरी के लिए निकले लेकिन वीना के पति ने फोन करके बताया कि वह छत से गिर गई है।

पुलिस का कहना है कि वीना की मौत के मामले में दहेज को लेकर हत्या होने का संदेह है। डीसीपी (वेस्ट) शरद भास्कर ने बताया कि रात करीब 11 बजे पुलिस को महिला की मौत होने की सूचना अस्पताल से मिली। डीसीपी ने कहा, “प्रारंभिक जांच, परिवार के सदस्यों के बयानों और मंगलवार को किए गए पोस्टमार्टम के निष्कर्षों के आधार पर इंद्रपुरी पुलिस स्टेशन में महिला के पति और उसके दो भाइयों के खिलाफ दहेज हत्या के आरोप में बीएनएस की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।”

डीसीपी ने बताया कि एसडीएम ने महिला के परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए जबकि फॉरेंसिक टीमों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सबूत इकट्ठा किए।

पुलिस के मुताबिक, दंपति के पड़ोसियों ने उनके बीच किसी तरह की लड़ाई या कहासुनी होने से इनकार किया है। उन्होंने बताया कि वीना को शारीरिक रूप से प्रताड़ित दिए जाने के दावों की जांच चल रही है।

त्विषा की सास गिरिबाला सिंह ने कई लोगों को किया था फोन

त्विषा शर्मा के परिवार वालों ने उसकी सास गिरिबाला सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि त्विषा शर्मा की मौत के बाद गिरिबाला सिंह ने कई लोगों को फोन किया था और इसमें न्यायपालिका से जुड़े लोग भी शामिल थे। गिरिबाला सिंह रिटायर्ड एडिशनल जज हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।