आज (शनिवार) वायुसेना ने सबसे बड़े युद्धाभ्यास ‘वायु शक्ति 2019’ में पाकिस्तान सीमा के पास पोखराण रेंज पर शक्ति प्रदर्शन किया। इस मौके पर भारतीय वायु सेना के प्रमुख बीएस धनोआ और सचिन तेंदुलकर भी मौजूद रहे। बता दें कि वायु शक्ति में करीब 2 घंटे तक 137 वायुसेना विमान और हेलीकॉप्टर्स रियल टाइम टारगेट ध्वस्त करते नजर आए। बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गया है।

वायु शक्ति 2019 का आयोजन: जैसलमेर की चांधण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास वायुशक्ति 2019 का आयोजन हुआ। इसमें करीब 2 घंटे तक 2 घंटे तक 137 वायुसेना विमान और हेलीकॉप्टर्स रियल टाइम टारगेट ध्वस्त करते नजर आए। इस युद्धाभ्यास में आकाश व अस्त्र मिसाइलों के साथ जीपीएस व लेजर गाइडेड बम, रॉकेट लॉन्चर और हेलिकॉप्टर्स गनों का इस्तेमाल हुआ।

