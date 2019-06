Cyclone Vayu Today in Gujarat: चक्रवाती तूफान वायु आज गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा। इसे लेकर प्रशासन ने राहत और बचाव कार्यों को लिए काफी तैयारी की है। मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवाती तूफान वायु के चलते 150 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सरकार द्वारा सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है और हालात पर पूरी नजर रखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को अभी भी बंद नहीं किया गया है और वहां आरती की जाएगी। जब इस बारे में गुजरात सरकार के मंत्री भूपेन्द्रसिन्ह चौदसमा से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ‘मंदिर बंद नहीं किया जा सकता। हमने पर्यटकों से अपील की है कि वह मंदिर ना आएं, लेकिन आरती की जाएगी, क्योंकि कई सालों से इसे बंद नहीं किया गया है।’

भूपेन्द्रसिन्ह चौदसमा ने आगे कहा कि “ये कुदरती आफत है, कुदरत ही रोक सकती है, कुदरत को हम क्या रोकेंगे!” बता दें कि प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर क्षेत्र में हवा की रफ्तार काफी तेज हो गई है और तेज हवाओं के चलते मंदिर के प्रवेश द्वार की छत उड़ गई है। इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। वहीं गुजरात में चक्रवाती तूफान को लेकर छाया संकट कुछ कम हो गया है। दरअसल मौसम विभाग का कहना है कि वायु तूफान ने अपना रास्ता बदल लिया है और माना जा रहा है कि अब वह गुजरात के तटीय इलाकों को छूकर निकल जाएगा। हालांकि खतरा अभी पूरी तरह से नहीं टला है। चक्रवाती तूफान वेरावल, पोरबंदर, द्वारका के पास से होकर गुजरेगा, जिससे इन इलाकों में भारी बारिश और तेज आंधी आने की आशंका है।

Gujarat Minister Bhupendrasinh Chudasama on Somnath Temple remains open despite alert issued in view of #CycloneVayu: Ye kudrati aafat hai, kudrat hi rok sakti hai, to kudrat ko hum kya rokein (this is a natural disaster, only nature can stop it, who are we to stop nature). pic.twitter.com/DvUZRlUChw

— ANI (@ANI) June 13, 2019