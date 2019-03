बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वो आय दिन कुछ न कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट या रिट्वीट करते रहते हैं। बता दें कि उनकी अपकमिंग फिल्म का नाम है ‘कलंक’, ऐसे में वरुण धवन ने इस बार राजस्थान पुलिस के एक ट्वीट को रिट्वीट किया है। बता दें कि राजस्थान पुलिस का ट्वीट ड्रग्स और कलंक से जुड़ा है, जिसमें आलिया भट्ट की एक फोटो भी इस्तेमाल की गई है।

क्या है राजस्थान पुलिस का ट्वीट: दरअसल आलिया भट्ट के फिल्म कलंक के लुक का एक फोटो इस्तेमाल करते हुए राजस्थान पुलिस ने ट्वीट किया- ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे चोरी करते हो? अगर हां तो यह एक चोरी का कलंक है जो आपको ड्रग एडिक्ट बना देगा और आपकी खुशियां खत्म कर देगा। ड्रग्स का इस्तेमाल बंद करें वरना ये आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। वहीं इस ट्वीट में जो आलिया भट्ट की फोटो हैं उस पर लिखा है- हमसे ज्यादा बरबाद कोई नहीं इस दुनिया में। गौरतलब है कि राजस्थान पुलिस ने इस ट्वीट में ड्रग्स और कलंक लिखने के लिए हैशटैग का इस्तेमाल किया है। वहीं कलंक का हैशटैग फिल्म प्रमोशन के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है।

Say no to drugs https://t.co/upBGmvl42P — Varun ZAFAR Dhawan (@Varun_dvn) March 26, 2019

वरुण ने किया रिट्वीट: वरुण धवन ने राजस्थान पुलिस के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा- ड्रग्स को करें इनकार (say no to drugs)। बता दें कि वरुण धवन न सिर्फ अपनी दमदार एक्टिंग और शानदार बॉडी से सुर्खियां बटोरते हैं बल्कि वो सामाजिक मुद्दों पर भी वक्त वक्त पर अपडेट करते रहते हैं।

17 अप्रैल को रिलीज होगी कलंक: बता दें कि कलंक के टीजर सहित गाने भी रिलीज हो गए हैं। जो दर्शकों को काफी पसंद आ रहे हैं। फिल्म का गाना फर्स्ट क्लास चार्टबस्टर्स में नंबर एक पर चल रहा है। बता दें कलंक में वरुण धवन के अलावा आलिया भट्ट, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, सोनाक्षी सिन्हा और आदित्य रॉय कपूर लीड रोल में हैं। इसके साथ ही कृति सेनन और कियारा आडवाणी का गेस्ट अपीरियंस हैं। फिल्म को प्रोड्यूस किया है करण जौहर ने। फिल्म 17 अप्रैल को रिलीज होगी।

