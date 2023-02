जहां पीएम ने पी थी चाय, वहीं अखिलेश ने भी ली चुस्कियां, रामचरितमानस विवाद के बीच लिया बजरंगबली का आशीर्वाद

Akhilesh Yadav: अखिलेश यादव ने कहा कि जो समाजवादियों को हिंदू विरोधी कह रहे हैं, वो खुद

Akhilesh Yadav: काशी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव। (फोटो सोर्स: @yadavakhilesh)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram