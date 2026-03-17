उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी करने के दौरान बचा हुआ नॉनवेज खाना नदी में फेंकने के आरोप में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वाराणसी पुलिस ने मंगलवार को 14 लोगों को गंगा नदी में नावों पर इफ्तार पार्टी आयोजित करने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि इन लोगों पर चिकन बिरयानी खाने और बचा हुआ खाना नदी में फेंकने का आरोप है।

रील बनाने के मकसद से कि थी नाव पर इफ्तार पार्टी

वाराणसी के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर विजय प्रताप सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के आधार पर पुलिस ने 14 लोगों की पहचान की, जिनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच है, और उन्हें हिरासत में ले लिया। उन्होंने बताया कि ये सभी स्थानीय निवासी हैं और शहर में साड़ी की दुकानों पर काम करते हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने रविवार को इफ्तार पार्टी आयोजित की थी और अपने फोन पर इसका वीडियो बनाया था, जिसका मकसद कथित तौर पर सोशल मीडिया रील बनाना था। पुलिस अधिकारी विजय सिंह ने कहा, “हम फिलहाल उनके मकसद की जांच कर रहे हैं और उनसे पूछताछ कर रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।”

बीजेपी नेता ने दर्ज कराई FIR

यह FIR भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रजत जायसवाल की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है। FIR BNS की धारा 298 (किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना), 299 (किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करके उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करना), 196 (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 270 (सार्वजनिक उपद्रव) और 223 (झूठे सबूतों का इस्तेमाल करना) के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की है।

पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता ने कहा है कि सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए गंगा का गहरा धार्मिक महत्व है और इसे आस्था के एक केंद्रीय प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। शिकायत में कहा गया है कि हर दिन भारत और विदेशों से लाखों श्रद्धालु गहरी आस्था के साथ गंगा के तट पर आते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और इसका पवित्र जल ग्रहण करते हैं।

चिकन बिरयानी का बचा खाना गंगा नदी में फेंका- शिकायतकर्ता

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने चिकन बिरयानी खाई और बचा हुआ खाना नदी में फेंक दिया। शिकायतकर्ता का दावा है कि इस तरह के कार्यों से सनातन धर्म के अनुयायियों की धार्मिक भावनाएं गहरी आहत हुई हैं और जनता में आक्रोश फैल गया है। शिकायतकर्ता ने अधिकारियों से नाव चालक के खिलाफ भी कार्रवाई करने का आग्रह किया है, जिसमें चालान जारी करना और तत्काल प्रभाव से उसका लाइसेंस रद्द करना शामिल है।

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