उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और सांसद राज बब्बर ने कहा है कि वाराणसी में पुल हादसा मंदिर तोड़ने का नतीजा है। ये बात उन्होंने कुछ स्थानीय लोगों के हवाले से कही है। बुधवार (16 मई) को बब्बर वाराणसी आए हुए थे, जहां उन्होंने हादसे में जख्मी हुए लोगों और उनके परिजनों से मुलाकात की व उनका हाल-चाल लिया। कांग्रेस सांसद ने इसी के साथ कहा कि वह इस हादसे ने उन्हें बेहद निराश किया है।

आपको बता दें कि वाराणसी में मंगलवार शाम तकरीबन पांच बजकर 45 मिनट पर कैंट रेलवे स्टेशन के पास फ्लाईओवर का हिस्सा अचानक गिर पड़ा था, जिसका काम पिछले तीन साल से जारी था। हादसे में करीब 16 लोगों की जान चली गई, जबकि 25 लोग जख्मी हुए। हादसे में जख्मी हुए लोगों में कुछ की स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताते हुए उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए थे। उन्होंने इसके साथ ही मृतकों के घर वालों को पांच-पांच लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान भी किया था।

UP Congress chief Raj Babbar met victims of Varanasi flyover collapse, says 'I have been informed that in order to complete the flyover before elections, 3 Vinayak Temples were demolished. People here believe that the incident is a consequence of the curse of demolishing temples' pic.twitter.com/rEEsfOPO7q

— ANI UP (@ANINewsUP) May 16, 2018