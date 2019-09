Varanasi Flood: उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में इन दिनों भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। ऐसे में प्रशासन और एनडीएआरफ के जवान लोगों की मदद के लिए आगे आएं हैं। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में राहत और बचाव कार्य के दौरान वहां के जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह (DM Surendra Singh) एक हादसे का शिकार हो गए। हालांकि गनीमत रही कि किसी को भी गंभीर चोट नहीं लगी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

क्या है मामला: वाराणसी के डीएम सुरेंद्र सिंह और एनडीआरएफ के दो कर्मियों को उस वक्त मामूली चोटें आईं जब वे गुरुवार (19 सितंबर) को राजघाट इलाके में बाढ़ राहत सामग्री का वितरण कर रहे थे। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि डीएम और एनडीआरएफ का एक कर्मी राहत कार्य के दौरान एक घर की छत पर खड़े दिख रहे हैं। जबकि मकान बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। वे नीचे एक नाव से खाद्य सामग्री लेकर छत पर लोगों को दे रहे थे। तभी दीवार ढह गई। जिससे डीएम और एनडीआरएफ के लोग नीचे गिर गए।

#WATCH Varanasi: A wall collapsed during the distribution of relief material in flood affected areas, earlier today. District Magistrate of Varanasi and one National Disaster Response Force personnel sustained minor injuries in the incident. pic.twitter.com/LfqS7gkan5

— ANI UP (@ANINewsUP) September 19, 2019