वाराणसी हादसा: शर्मसार हुई इंसानियत, पोस्टमॉर्टम के लिए पैसे मांगते कैमरे में कैद हुआ हॉस्पिटल स्टाफ, केस दर्ज

वाराणसी हादसे में डेढ़ दर्जन लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हैं। ऐसी विपदा वाली घड़ी में भी अस्‍पताल के कर्मचारियों की इंसानियत सोई रही। इसी का नतीजा है कि मानवता को शर्मसार करते हुए बीएचयू हॉस्पिटल के कर्मचारी ने पीड़ि‍तों के परिजनों से पोस्‍टमार्टम के लिए 300 रुपये की घूस मांगी। यह कुकृत्‍य करते हुए आरोपी कर्मचारी कैमरे में कैद हो गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। अस्‍पताल के कर्मचारियों ने कई पीड़ि‍तों के आश्रितों से घूस मांगी थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हादसे के शिकार एक व्‍यक्‍ति के परिजनों ने घूस देने से इनकार किया तो हॉस्पिटल के कर्मचारी शव को फर्श पर ही रखकर चलते बने थे। यह परिवार जौनपुर का रहने वाला बताया गया है। वाराणसी के कलेक्‍टर योगेश्‍वर मिश्रा ने आरोपियों के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई की बात कही है। वाराणसी के एसएसपी आरके. भारद्वाज ने बताया कि हॉस्पिटल के एक स्‍वीपर द्वारा घूस लेने मामला सामने आया है। उसे गिरफ्तार कर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सोशल मीडिया में इस घटना को लेकर काफी गुस्‍सा है। ऐसे ही एक शख्‍स सुमित शेखर मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए ट्वीट किया, ‘हॉस्पिटल में एजेंटों द्वारा पोस्‍टमार्टम के लिए घूस मांगने की घटना सामने आने के बाद आप वाराणसी के कलेक्‍टर को निलंबित क्‍यों नहीं करते हैं? कलेक्‍टर को ऐसे वक्‍त में पूरी तरह से मुस्‍तैद रहना चाहिए। कुछ अमानवीय लोग ऐसे वक्‍त में भी शवों के लिए पैसे मांग रहे हैं।’

Varanasi Bridge Collapse: Hospital staff demands bribe to get post mortem conducted: https://t.co/puyvKBm1So via @YouTube

— News Nation (@NewsNationTV) May 16, 2018