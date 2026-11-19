भारत की स्वदेशी सेमी-हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत पर पत्थरबाजी की घटनाएं एक बार फिर सामने आने लगी हैं। ताजा मामला गुजरात के सूरत से सामने आया है जहां गांधीनगर-मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस पर सचिन और भेस्तान रेलवे स्टेशन के बीच अज्ञात लोगों ने पत्थर फेंके।

रेलवे अधिकारियों ने मंगलवार को इस घटना की सूचना दी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, इस घटना में कोई घायल तो नहीं हुआ है, लेकिन ट्रेन को नुकसान जरूर पहुंचा है। ट्रेन के जिस कोच पर पत्थर फेंका गया उसका शीशा टूट गया।

कहां हुई यह घटना?

वेस्टर्न रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक, गांधीनगर से मुंबई जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस मंगलवार दोपहर रवाना हुई थी। सूरत रेलवे स्टेशन से निकलने के कुछ मिनट बाद जब ट्रेन सचिन और भेस्तान स्टेशन के बीच पहुंची, तभी एक पत्थर C4 कोच की खिड़की से टकराया। घटना के बाद जांच के लिए ट्रेन को कुछ समय के लिए नवसारी रेलवे स्टेशन पर रोका गया।

पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की

घटना की जानकारी मिलने के बाद उधना रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की टीम मौके पर पहुंची। RPF कर्मियों ने सचिन से भेस्तान तक पैदल पेट्रोलिंग कर जांच की। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने बताया कि रेलवे पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश के लिए जांच शुरू कर दी गई है।

सूरत में इस साल की यह तीसरी घटना

बता दें कि इस साल सूरत में वंदे भारत ट्रेन को निशाना बनाने की यह तीसरी घटना थी। पिछली घटनाओं में दो लोगों को पकड़ा गया था, जिनमें से एक नाबालिग था। इससे पहले 25 अगस्त को सूरत के उतरन रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंके गए थे। अगले दिन ओडिशा के एक पावरलूम वर्कर को गिरफ्तार किया गया।

उससे पहले 26 फरवरी को भेस्तान के पास एक और सेमी-हाई स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन को निशाना बनाया गया। पुलिस ने दो दिन बाद एक नाबालिग लड़के को पकड़ा। 8 नवंबर को सौराष्ट्र के अमरेली में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना की खबर मिली थी।

अमरेली में भी 8 नवंबर को सामने आई थी घटना

गुजरात में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटनाएं सूरत तक सीमित नहीं हैं। 8 नवंबर को सौराष्ट्र के अमरेली में भी वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंके जाने की खबर सामने आई थी।

🚨 A stone-pelting incident damaged a window of the Surat–Navsari Vande Bharat Express near Sachin railway station in Gujarat. pic.twitter.com/WCT9Nyygpw — Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) November 18, 2026

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वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भारत की सबसे प्रीमियम ट्रेनों में शुमार है लेकिन अगर उस ट्रेन के साथ भी लापरवाही होगी तो रेलवे की साख पर बट्टा लगेगा। कुछ वैसा ही वाकया एक वंदे भारत ट्रेन के साथ हुआ है क्योंकि अक्टूबर में कथित तौर पर एक खराब ब्रेकिंग सिस्टम वाली वंदे भारत ट्रेन झारखंड से यूपी के झांसी तक चली गई लेकिन अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यहां पढ़ें पूरी खबर…