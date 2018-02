योग का आसन बता जापानी महिला के साथ अश्लील हरकत कर रहा था ट्रेनर, हुआ गिरफ्तार

ऋषिकेश में एक 40 वर्षीय योग ट्रेनर को जापानी महिला से आसन के बहाने अश्लील हरकत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बीते सोमवार (26 फरवरी, 2018) को आरोपी को स्थानीय अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार आरोपी सुधीरानंद, लक्ष्मण झूला में शिवा योग पीठ चलाता है। बताया जाता है कि पिछले 15 सालों से योग सिखा रहा सुधीरानंद मूल रूप से ओडिशा का रहने वाला है। लक्ष्मण झूला पुलिस स्टेशन के इंचार्ज प्रदीप कुमार राणा ने बताया, ‘हमने जापानी महिला की शिकायत पर योग टीचर को गिरफ्तार किया। महिला का कहना है कि 14 फरवरी को योग आसन के बहाने आरोपी ने उससे अश्लील हरकत की।’

पुलिस रिपोर्ट के अनसुार महिला करीब एक महीना पहले ऋषिकेश के शिवा योग पीठ में योग सीखने आई थी। जहां खुद के साथ हो रहे उत्पीड़न की शिकायत महिला ने अपने दोस्त को बताई, जिन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से मामले की शिकायत पुलिस में की।

One yoga instructor arrested on Monday for allegedly molesting a Japanese woman on pretext of teaching her ‘yoga asanas’ in Rishikesh on February 14 #Uttarakhand pic.twitter.com/prxk55GN0a

— ANI (@ANI) February 28, 2018