उत्तराखंड में जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए राज्य के वन मंत्री हरक सिंह रावत भी मैदान में कूद पड़े। इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। 30 सेकंड की क्लिप में रावत सोमवार को पौड़ी जिले में एक झाड़ी का उपयोग करके जंगल की आग को बुझाने की कोशिश करते हुए दिख रहे है।

पिछले छह महीनों में राज्य में जंगल की आग की 1,000 से अधिक घटनाएं हुई हैं, जिसमें 45 से अधिक घटनाएं सिर्फ रविवार को हुईं। उत्तराखंड सरकार ने मदद और सहायता के लिए केंद्र और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) से गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ एक आपात बैठक भी की। जनवरी के बाद से, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश (कुल्लू घाटी) और नागालैंड-मणिपुर सीमा (दजुकौ घाटी) में जंगल में आग लगने का सिलसिला जारी है। हालांकि, आग लगने के कई वजह हैं। अफसरों के मुताबिक देश में ज्यादातर आग मानवीय गतिविधियों से भड़कती हैं।

Uttarakhand forest minister @drhsrawatuk with his staff members dousing forest fire in Pauri district Monday evening @IndianExpress pic.twitter.com/w1YYOEkkS0

— Lalmani Verma (@LalmaniVerma838) April 6, 2021